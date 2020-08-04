Beşiktaş'tan Gökhan İnler atağı! Kopenhag maçından sonra...

Maddi anlamda zor günler geçiren ama aynı zamanda Şampiyonlar Ligi elemesi oynayacak ve bu sebeple düşük maliyetle geniş bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş bu transferi uygun bir ücretle bitirmek istiyor. Gökhan İnlerin de fedakarlığa hazır olduğu ve para konusunu asla sorun etmeyeceğini belirttiği öğrenildi.

Süper Ligin 21 takım olması nedeniyle gelecek sezon Avrupa Kupası ve Türkiye Kupası maçlarıyla birlikte yaklaşık 60 maç oynaması öngörülen Beşiktaşta teknik heyet hem Atibaya destek olmak hem de orta sahada elinde fazla alternatif olmaması sebebiyle bu transferi bitirme gayretinde.

Takım içinde Burak Yılmazın ayrılığı sonrasında, Gökhan Gönül ve Caner Erkinin durumlarının belirsiz olması sebebiyle tecrübeli bir yerli oyuncu olarak Gökhan İnlerin transfer edilmesine teknik direktör Sergen Yalçın da sıcak bakıyor.

Beşiktaştan ayrıldığı dönemde siyah-beyazlı kulübün maddi anlamda elini rahatlatmak için veda kararı alan ve o dönem yaptığı yazılı açıklamada BU BİR VEDA DEĞİL başlığıyla duygusal bir metin yazan oyuncu Beşiktaştan istemeden ayrıldığını ima etmişti. Ayrılığı sonrasında da her dönemde Beşiktaşa gerek manevi, gerekse oluşturulan kampanyalarda yer alarak desteğini sürdürmesi sebebiyle Beşiktaşlı taraftarlar da çok sevdikleri Gökhan İnlerin yeniden transfer edilmesine sosyal medyadan ciddi anlamda destek veriyor.

Son 3 sezon Medipol Başakşehir'de top koşturan Gökhan İnler, bu süre içerisinde 70 resmi maça çıktı. 89 kez formasını giydiği İsviçre Milli Takımı'nda uzun yıllar kaptanlık yapan tecrübeli oyuncu, 3 yıl daha futbol oynamayı hedefliyor.

Gökhan İnlerin, Medipol Başakşehirin UEFA Avrupa Ligi maçları sonrasında Beşiktaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.