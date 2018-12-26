Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'tan Güneş ile 'devam' kararı

Beşiktaş'tan Güneş ile 'devam' kararı

1 saat önce

Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu, görevi sezon sonunda bitecek teknik direktör Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifi yapma kararı aldı.

Beşiktaş'tan Güneş ile 'devam' kararı, System.String[]
Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu, görevi sezon sonunda bitecek teknik direktör Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifi yapma kararı aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:39 

Şenol Güneş, Ekonomi
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