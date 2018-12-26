Beşiktaş'tan Güneş ile 'devam' kararı
1 saat önce
Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu, görevi sezon sonunda bitecek teknik direktör Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifi yapma kararı aldı.
Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu, görevi sezon sonunda bitecek teknik direktör Şenol Güneş
'e sözleşme yenileme teklifi yapma kararı aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:39
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