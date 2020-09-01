Beşiktaş'tan Haldun Boysan için taziye mesajı

Beşiktaş, hayatını kaybeden sanatçı Haldun Boysan için taziye mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı ekibin Twitter hesabında paylaşılan mesajda, "Kongre üyemiz, değerli sanatçı Haldun Boysan'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Boysan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat dünyasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Tombalacı" karakteriyle tanınan sanatçı Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek 62 yaşında yaşamını yitirmişti.

Haldun Boysan'ın cenazesi, yarın saat 16.00'da Ankara'daki Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.