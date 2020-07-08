Beşiktaş'tan hentbolda 2 transfer

Takımımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Josip Buljubasic ve Genco İlanç'a hoş geldin der, başarılar dileriz."

"Beşiktaş Aygaz Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, sol oyun kurucu pozisyonunu Josip Buljubasic ve Genco İlanç ile güçlendirdi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Beşiktaş , erkek hentbolda yeni sezon için yürüttüğü transfer çalışmaları kapsamında, Josip Buljubasic ve Genco İlanç'ı kadrosuna kattı.

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