Beşiktaş'tan Josef de Souza bombası!

Fenerbahçe 'de gösterdiği performans ile Suudi Arabistan'ın Al Ahly takımına transfer olan Josef de Souza, bonservisi aldı ve serbest oyuncu statüsüne geçti. İsmi Galatasaray'la anılan Josef için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. A Spor'un son dakika haberine göre, Beşiktaş, Al-Ahli ile sözleşmesi fesheden Josef de Souza'yı transfer etmek için ilk görüşmeyi yaptı.

Josef ile bazı Brezilya takımların da ilgilendiği belirtilirken başarılı orta saha oyuncusunun yeniden Türkiye macerasına sıcak baktığı ifade ediliyor. 31 yaşındaki oyuncu ön libero mevkinde görev yapıyor.

1989 doğumlu oyuncu Fenerbahçe forması altında 136 maça çıkmış ve 16 gol atmıştı. Önemli bir bonservis bedeli ile transfer olan Josef de Souza ile geçtiğimiz günlerde Galatasaray ve Başakşehir'in de ilgilendiği yönünde haberler çıkmıştı. (Fanatik)