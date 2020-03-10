Beşiktaş'tan kaleci transferi için Ivo Grbic hamlesi - Son Dakika
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Beşiktaş'tan kaleci transferi için Ivo Grbic hamlesi

6 saat önce

Beşiktaş, 24 yaşındaki Hırvat kaleci Ivo Grbic için temas kurdu.

Beşiktaş'tan kaleci transferi için Ivo Grbic hamlesi, System.String[]

Beşiktaş, 24 yaşındaki Hırvat kaleci Ivo Grbic için temas kurdu. Ivo Grbic bu sezon toplam 25 maçta forma giyerken kalesinde 24 gol gördü ve 9 maçta kalesini gole kapatma başarısı gösterdi. 1.96'lık dev kaleci ülkesinin NK Lokomotiva takımında forma giyiyor.


Volkan Babacan'la anlaşıldı iddiası


Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ın Başakşehir forması giyen ve gelecek sezon sonu sözleşmesi sona erecek Volkan Babacan'la da anlaştığı iddia ediliyor.


Karius'la devam edilmeyecek


Siyah-Beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın, gelecek sezon Loris Karius'la devam edilmeyeceğini açıklamıştı. Deneyimli teknik adam Trabzonspor'la oynanan lig maçının ardından, "Karius zaten kiralık geldi, sezon sonu herhalde olmayacak. Benim bildiğim ağır bir maddesi var" demişti.


Alman kaleci Beşiktaş'ta 2 sezonda 66 maçta forma giydi ve 95 gol yedi. Karius 13 karşılaşmada da kalesini gole kapattı. (Ajanssspor)


Volkan Babacan, Sergen Yalçın, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:47 
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