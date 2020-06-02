Beşiktaş'tan kaleci transferi! Mutlu son...

Süper Lig ekipleri bir yandan 12 Haziran'a diğer taraftan da yeni sezona göre hazırlıklarını yapıyor. Kalan 8 haftayı oynadıktan kısa bir süre sonra 2020-21 sezonunun açılışını yapacak Süper Lig ekipleri, kadro güçlendirme çalışmalarının hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor... Kadroda büyük bir revizyona gitmeyi düşünen Beşiktaş, ilk transferini kaleye yapmayı hedefliyor.

Loris Karius ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, Gökhan Akkan, Sinan Bolat ve Volkan Babacan gibi isimlerle dirsek temas haline gelse de; kaleci tercihini yine yabancıdan yana kullanacak. Asist Analiz'in haberine göre; Beşiktaş'ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, Hollanda'daki görüşmeler sonucunda kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etme konusunda anlaşmaya vardı.

Bonservisi PSV'de olan ancak bu sezonun devre arasında Utrecht'e kiralanan 29 yaşındaki eldiven, siyah-beyazlı formayı giymeye ikna oldu. Bu sıcak gelişmeyi Beşiktaş yorumcumuz Kartal Yiğit, 90+4 canlı yayınında Asist Analiz izleyicileriyle paylaştı.

Siyah-beyazlıların, Hollandalı eldivenle el sıkıştığını belirten Yiğit, "Oyuncu Türkiye'ye gelmeye oldukça sıcak bakıyor. Para konusunda ufak tefek pürüzler var ancak Zoet, önümüzdeki sezondan itibaren siyah-beyazlı formayı giyecek. Beşiktaş, önümüzdeki sezonun ilk transferini kaleye yaptı" ifadelerini kullandı.