Beşiktaş'tan Kamil Grosicki açıklaması!

BeIN Sports'un haberine göre; transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 32 yaşındaki Polonyalı oyuncu Kamil Grosicki ile anlaşmaya vardı.

Bir dönem Sivassspor forması da giyen Grosicki, West Bromwich ile bu sezon Premier Lig'e yükselmişti.

ERDAL TORUNOĞULLARI YALANLADI

Beşiktaş'ın Grosicki ile anlaştığı iddialarının üzerine Beşiktaş'ın transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları, Orta Çizgi'ye yaptığı açıklamada transferi yalanladı. Torunoğulları, "Böyle bir oyuncu ile kontağımız olmadı" sözlerini kullandı.