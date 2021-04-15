Beşiktaş'tan KAP açıklaması geldi! Abdullah Avcı'ya ödenecek tazminat dudak uçuklattı

"Şirketimize bugün tebliğ edilen Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Kararı'na göre, Futbol A Takımımız eski Teknik Direktörü Sn. Abdullah Mucip Avcı tarafından açılan feshin haksızlılığının tespiti ve mahrum kaldığı fesih tazminatı ile yargılama giderinin Şirketimizden tahsili konusunda, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından; yapılan feshin haksızlılığının tespitine, dava kabulu ile 17.340.000 TL fesih tazminatının fesih tarihi olan 29.01.2020 tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan (Şirketimiz) alınarak davacıya verilmesine ve 520.200 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine Tahkim Kurulu'na müracaat yolu açık olmak üzere karar verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

2019 yılında 12 milyon lira ücretle 3 yıllık sözleşme imzalayan Abdullah Avcı ile yollar 29 Ocak 2020'de ayrıldı. Kulüpten sadece yarım sezonluk ücretini alabildiğini belirten Avcı, 30 milyon liralık talepte bulundu. Ancak Trabzonspor ile sözleşme imzalayan Avcı, yeni kulübüyle Beşiktaş ile olan sözleşmesinin süresinin çakıştığı döneme ait aradaki farkı talep etti.

Avcı, sözleşmesinin feshi halinde FIFA talimatlarının geçerli olduğunu belirterek, söz konusu talimata göre de yeni kulübünde aldığı ücret sözleşmesini fesheden kulübün verdiği ücretin altındaysa farkı, kendisini gönderen kulüp; yani bu durumda Beşiktaş öder görüşünü savunduğu gelen haberler arasındaydı.

Avcı; Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) başvurarak 17 milyon 340 bin liranın fesih tazminatı olarak fesih tarihi 25 Ocak 2020 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsiline karar verilmesini talep etmişti.