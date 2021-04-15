Beşiktaş'tan KAP açıklaması geldi! Abdullah Avcı'ya ödenecek tazminat dudak uçuklattı - Son Dakika

Beşiktaş'tan KAP açıklaması geldi! Abdullah Avcı'ya ödenecek tazminat dudak uçuklattı

15.04.2021 18:44
Beşiktaş'tan KAP açıklaması geldi! Abdullah Avcı'ya ödenecek tazminat dudak uçuklattı, System.String[]

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş ile Abdullah Avcı arasındaki davada kararını açıkladı. Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 17.340.000 TL fesih tazminatı ile birlikte, 520.200 TL yargılama giderini ödemesi yönünde karar verildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurdu.

Beşiktaş ile eski teknik direktörü Abdullah Avcı arasındaki dava tecrübeli hoca lehine sonuçlandı. TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş'ın, Abdullah Avcı'ya 17.340.000 TL fesih tazminatı ile birlikte, 520.200 TL yargılama giderini ödemesi yönünde karar verdi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA

"Şirketimize bugün tebliğ edilen Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Kararı'na göre, Futbol A Takımımız eski Teknik Direktörü Sn. Abdullah Mucip Avcı tarafından açılan feshin haksızlılığının tespiti ve mahrum kaldığı fesih tazminatı ile yargılama giderinin Şirketimizden tahsili konusunda, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından; yapılan feshin haksızlılığının tespitine, dava kabulu ile 17.340.000 TL fesih tazminatının fesih tarihi olan 29.01.2020 tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan (Şirketimiz) alınarak davacıya verilmesine ve 520.200 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine Tahkim Kurulu'na müracaat yolu açık olmak üzere karar verilmiştir."

Beşiktaş'tan KAP açıklaması geldi! Abdullah Avcı'ya tarihi tazminat ödenecek

NE OLMUŞTU?

2019 yılında 12 milyon lira ücretle 3 yıllık sözleşme imzalayan Abdullah Avcı ile yollar 29 Ocak 2020'de ayrıldı. Kulüpten sadece yarım sezonluk ücretini alabildiğini belirten Avcı, 30 milyon liralık talepte bulundu. Ancak Trabzonspor ile sözleşme imzalayan Avcı, yeni kulübüyle Beşiktaş ile olan sözleşmesinin süresinin çakıştığı döneme ait aradaki farkı talep etti.

Avcı, sözleşmesinin feshi halinde FIFA talimatlarının geçerli olduğunu belirterek, söz konusu talimata göre de yeni kulübünde aldığı ücret sözleşmesini fesheden kulübün verdiği ücretin altındaysa farkı, kendisini gönderen kulüp; yani bu durumda Beşiktaş öder görüşünü savunduğu gelen haberler arasındaydı.

Avcı; Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) başvurarak 17 milyon 340 bin liranın fesih tazminatı olarak fesih tarihi 25 Ocak 2020 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsiline karar verilmesini talep etmişti.

Beşiktaş'tan KAP açıklaması geldi! Abdullah Avcı'ya ödenecek tazminat dudak uçuklattı

Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan KAP açıklaması geldi! Abdullah Avcı'ya ödenecek tazminat dudak uçuklattı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması: İtibarsızlaştırma çabası içinde bulunmak en hafif tabiriyle ahlaksızlıktır Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması: İtibarsızlaştırma çabası içinde bulunmak en hafif tabiriyle ahlaksızlıktır Elektrik akımına kapılan AK Parti Güroymak İlçe Başkanı hayatını kaybetti Elektrik akımına kapılan AK Parti Güroymak İlçe Başkanı hayatını kaybetti Talihsiz adamın otobüsün tekerleğinin altında 160 metre sürüklendiği feci görüntüler ortaya çıktı Talihsiz adamın otobüsün tekerleğinin altında 160 metre sürüklendiği feci görüntüler ortaya çıktı Koronavirüs aşısı olan Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyada gündem oldu Koronavirüs aşısı olan Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyada gündem oldu Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti Her şey taksideki müşterisinin öksürmesiyle başladı! Koronavirüs olmaktan korkunca yüzünü bu hale getirdi Her şey taksideki müşterisinin öksürmesiyle başladı! Koronavirüs olmaktan korkunca yüzünü bu hale getirdi

Son Dakika Haberleri
16:57 1 günde 200 binden fazla vakanın görüldüğü Hindistan'da durum vahim! Aynı yatakta iki hasta tedavi ediliyor
16:53 Koronavirüs aşısı olan Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyada gündem oldu
16:44 "Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz" çağrısı yapan sağlık çalışanlarının eylemine polis müdahalesi
16:16 Bodrum'da silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ, yaşananları tek tek anlattı
16:12 Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor
15:54 Katil koca ifadesiyle tüyler ürpertti: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum
15:51 Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti
15:46 Tırmanmak istediği demir korkuluklar 8 yaşındaki Çağan'ı canından etti
15:36 Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı
15:32 İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı         
18:55
Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı         
18:13
Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı         
18:03
Korona vakalarının arttığı Sadakatsiz dizisinin çekimleri durduruldu Korona vakalarının arttığı Sadakatsiz dizisinin çekimleri durduruldu         
17:42
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi Yargıtay Başsavcılığı'na iade etti Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi Yargıtay Başsavcılığı'na iade etti         
16:59
Rusya'dan ABD'nin yaptırım kararına ilk tepki: Bedelini ödeteceğiz Rusya'dan ABD'nin yaptırım kararına ilk tepki: Bedelini ödeteceğiz         
16:38
Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı         
16:01
Aysun Kayacı, Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu         
15:19
Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu         
14:10
Koronavirüs hastalarında yeni belirti: Pıhtı atmasına bağlı unutkanlık yaşanmaya başladı Koronavirüs hastalarında yeni belirti: Pıhtı atmasına bağlı unutkanlık yaşanmaya başladı         
14:06
Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı         
13:59
Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına "savaş boyası" sürdüler         
13:49
Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici         
13:33
Helikopter ve uçaklara monte edilebilen yerli uçaksavar üretildi Helikopter ve uçaklara monte edilebilen yerli uçaksavar üretildi         
11:36
Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık! Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık!         
10:59
Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi         
09:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2021 19:02:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'tan KAP açıklaması geldi! Abdullah Avcı'ya ödenecek tazminat dudak uçuklattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei