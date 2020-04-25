Beşiktaş'tan Karius yerine çifte transfer: Fabri ve Volkan Babacan

Loris Karius ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, önümüzdeki sezon için kaleye çifte takviye yapmayı planlıyor. Yönetimin hedefindeki isimler ise bonservisi Fulham'da olan takımın eski kalecisi Fabri ve Başakşehirli Volkan Babacan.









Yönetim Fabri ve Volkan'a transfer için, "Bonservislerinizi alıp gelin" mesajını yolladı. Siyah- Beyazlılar'a gelmek isteyen iki ismin de kulüpleriyle birer yıllık sözleşmesi bulunuyor.



Fulham'dan Mallorca'ya kiralanan Fabri, İspanyol ekibinde de şans bulamıyor. Fulham da onu kadroda düşünmüyor. Volkan da Başakşehir'de Mertin'in arkasında ikinci kaleci durumunda.



Fabri, Beşiktaş formasıyla kariyerinin zirvesine çıkmış ve 6 milyon Euro'ya Fulham'a gitmişti. Milli Takım'ın eski 1 numarası Volkan da Beşiktaş'ta yeniden kendini ispatlamayı hedefliyor. (Takvim)



