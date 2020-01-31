Beşiktaş'tan Kevin Prince Boateng bombası! İtalyanlar duyurdu...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın, Fiorentina'dan Kevin Prince Boateng'i kiraladığı iddia edildi.



İsabetli transfer tahminleriyle bilinen Di Marzio, siyah beyazlı ekibin Boateng'i kiraladığını sosyal medya hesabından duyurdu.



Harcama limiti nedeniyle devre arası transferinde sessiz kalan siyah beyazlılar, bugün Boşnak futbolcu Ajdin Hasic'in imza parası problemini çözerek 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.



Beşiktaş muhabirimiz İsmail Er'in haberine göre; Beşiktaş'ın bitimine saatler kalan ara transfer döneminde bir futbolcuyu daha kadrosuna katacağı öğrenildi.



Başkan Ahmet Nur Çebi'nin şartları zorlayarak en azından bir forvet oyuncusunu takıma kazandırmak için çalıştığı vurgulandı. İtalyan basını bu ismin Kevin Prince Boateng olduğunu yazdı.



Bu doğrultuda Orkan Çınar'ı Ankaragücü'ne kiralık olarak gönderecek olan Beşiktaş, Orkan'ın gitmesiyle transfer bütçesinde açılacak boşlukla golcü isim transfer edilecek.



Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onayladığı yabancı golcünün transferinin saat 18.00'e kadar yetiştirilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



