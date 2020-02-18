Beşiktaş'tan kırmızı kart açıklaması - Son Dakika
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Beşiktaş'tan kırmızı kart açıklaması

7 saat önce

Beşiktaş Kulübü, U19 Ligi'nde kırmızı kart gören oyuncuları Kartal Kayra Yılmaz ve Rıdvan Yılmaz'ın bu hafta sonu oynanacak olan maçlarda forma giyemeyeceğinin bilgisini verdi.

Beşiktaş'tan kırmızı kart açıklaması, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, U19 Ligi'nde kırmızı kart gören oyuncuları Kartal Kayra Yılmaz ve Rıdvan Yılmaz'ın bu hafta sonu oynanacak olan maçlarda forma giyemeyeceğinin bilgisini verdi.

Beşiktaş Kulübü, genç oyuncuları Kartal Kayra Yılmaz ve Rıdvan Yılmaz'la ilgili kart bilgisi açıklaması yaptı. Hafta sonunda Elit U19 Ligi'nde Başakşehir ile oynanan karşılaşmada uzatma dakikalarında kırmızı kart gören 2 futbolcunun kartlarının Süper Lig'de de geçerli olduğunu hatırlatan Beşiktaş Kulübü, Trabzonspor karşılaşmasında her 2 oyuncunun da kadroda yer alamayacağını ifade etti.

(İHA)

Beşiktaş Spor Kulübü, Rıdvan Yılmaz, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:00 Kaynak: İHA
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