Beşiktaş'tan kırmızı kart açıklaması - Son Dakika

Beşiktaş'tan kırmızı kart açıklaması
7 saat önce
Beşiktaş Kulübü, U19 Ligi'nde kırmızı kart gören oyuncuları Kartal Kayra Yılmaz ve Rıdvan Yılmaz'ın bu hafta sonu oynanacak olan maçlarda forma giyemeyeceğinin bilgisini verdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:00 Kaynak: İHA
Beşiktaş Kulübü, U19 Ligi'nde kırmızı kart gören oyuncuları Kartal Kayra Yılmaz ve Rıdvan Yılmaz'ın bu hafta sonu oynanacak olan maçlarda forma giyemeyeceğinin bilgisini verdi.
Beşiktaş Kulübü, genç oyuncuları Kartal Kayra Yılmaz ve Rıdvan Yılmaz'la ilgili kart bilgisi açıklaması yaptı. Hafta sonunda Elit U19 Ligi'nde Başakşehir ile oynanan karşılaşmada uzatma dakikalarında kırmızı kart gören 2 futbolcunun kartlarının Süper Lig'de de geçerli olduğunu hatırlatan Beşiktaş Kulübü, Trabzonspor karşılaşmasında her 2 oyuncunun da kadroda yer alamayacağını ifade etti.
(İHA)
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