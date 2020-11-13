Beşiktaş'tan kondisyon çalışması

Beşiktaş, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah kondisyon ağırlıklı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah kondisyon ağırlıklı antrenmanla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan çalışma, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, kondisyon çalışması şeklinde geçti. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları ile başladı. Ardından kuvvetlendirme çalışması yapıldı. İdman, stretching çalışması ile sona erdi.Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçı hazırlıklarını, iki günlük iznin ardından 16 Kasım Pazartesi günü saat 16.00'da yapacağı çalışmayla sürdürecek.



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