Son Dakika › Spor › Beşiktaş'tan korona virüs tedbiri - Son Dakika Spor
Beşiktaş'tan korona virüs tedbiri
6 saat önce
Beşiktaş Kulübü, korona virüs salgını nedeniyle müze ve stat turlarını ziyarete kapadı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:33 Kaynak: İHA
Beşiktaş Kulübü, korona virüs salgını nedeniyle müze ve stat turlarını ziyarete kapadı.
Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 'Beşiktaş Müzesi ve Şeref Turu'nun, korona virüs salgınına karşı alnın tedbirler kapsamında ziyarete kapatıldığı bildirildi. - İSTANBUL
Son Dakika Galatasaray'da Ömer Bayram şoku Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı Derbi seremonisinde Muslera ve Burak Yılmaz birbirine sarıldı Seyircisiz derbide 270 milyon TL'lik zarar