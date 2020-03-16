Beşiktaş'tan korona virüs tedbiri

Beşiktaş Kulübü, korona virüs salgını nedeniyle müze ve stat turlarını ziyarete kapadı.



Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 'Beşiktaş Müzesi ve Şeref Turu'nun, korona virüs salgınına karşı alnın tedbirler kapsamında ziyarete kapatıldığı bildirildi. - İSTANBUL