Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması - Son Dakika

Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması

15.12.2020 17:56
Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması, System.String[]

Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbol Takımımızın, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda, 17 Aralık Perşembe günü Vodafone Park'ta Tarsus İdman Yurdu ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza Covid-19 PCR testi yapılmıştır. Uygulanan Covid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."


Türkiye Kupası, Koronavirüs, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması - Son Dakika Spor


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