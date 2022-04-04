Beşiktaş'tan kural hatası başvurusu - Son Dakika

Beşiktaş Kulübü, Trabzonspor maçında 'kural hatası' yapıldığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunacak.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, karşılaşmada 'kural hatası' yapıldığını belirterek TFF'ye karşılaşmanın yeniden oynanması için başvuruda bulunacak. Mücadelenin ikinci yarısında hakemin geri pas kararı verdiği pozisyonla alakalı olarak maçta kural hatası olduğunu belirten siyah-beyazlılar, bugün TFF'ye başvuruda bulunacak.

(Bozhan Memiş/ İHA)