Beşiktaş'tan Larin açıklaması - Son Dakika

Beşiktaş, Kanadalı futbolcu Cyle Larin'in arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Beşiktaş, Cyle Larin'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar, Antalyaspor ile oynadıkları hazırlık maçında sakatlanarak oyundan alınan Kanadalı futbolcunun arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini duyurdu. Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Takımımızın Antalyaspor ile oynadığı hazırlık maçında, sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkan futbolcumuz Cyle Larin'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, bisesps femoris adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilmiştir. Larin'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

(İHA)