Beşiktaş'tan Lens'in sağlık durumuyla ilgili açıklama - Son Dakika
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Beşiktaş'tan Lens'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

6 saat önce

Beşiktaş'ın Altınordu ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Jeremain Lens'in sağ uyluk arka adalesinde ikinci evre kas yaralanması olduğu belirlendi.

Beşiktaş'tan Lens'in sağlık durumuyla ilgili açıklama, System.String[]

Beşiktaş'ın Altınordu ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Jeremain Lens'in sağ uyluk arka adalesinde ikinci evre kas yaralanması olduğu belirlendi.

Siyah-beyazlı kulüpten 32 yaşındaki Hollandalı futbolcunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbol Takımımızın Antalya kampının son gününde Altınordu ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan futbolcumuz Jeremain Lens'in Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre, sağ uyluk arka adalesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."


Altınordu, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:58 Kaynak: DHA
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