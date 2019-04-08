Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'tan Mali ve İdari Genel Kurul Duyurusu

Beşiktaş'tan Mali ve İdari Genel Kurul Duyurusu

2 saat önce

Beşiktaş Kulübü, 2018 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı duyurusu yaptı.

Beşiktaş'tan Mali ve İdari Genel Kurul Duyurusu, System.String[]
Beşiktaş Kulübü, 2018 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı duyurusu yaptı. Duyuruya göre 4 Mayıs'ta yapılması planlanan genel kurul, çoğunluk sağlanamazsa 11 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek.

Beşiktaş'ta seçimli genel kurul öncesinde yapılması planlanan idari ve mali genel kurulun tarihi belli oldu. Siyah-beyazlılar, 2018 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nın tarihini 4 Mayıs Cumartesi olarak belirledi. Bu tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde, 11 Mayıs Cumartesi günü çoğunluğa bakılmaksızın genel kurul gerçekleşecek. BJK Akatlar Spor Salonu'nda yapılacak olan genel kurul saat 10.30'da başlayacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:16 Kaynak: İHA

Beşiktaş Spor Kulübü, Beşiktaş, Spor
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