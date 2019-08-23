Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'tan Maxime Gonalons atağı
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Beşiktaş'tan Maxime Gonalons atağı

13 dakika önce

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş 6 numara pozisyonu için rotasını İtalya'ya çevirdi.

Beşiktaş'tan Maxime Gonalons atağı, System.String[]

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş 6 numara pozisyonu için rotasını İtalya'ya çevirdi.
Siyah beyazlıların geçen sezonu Sevilla'da kiralık geçiren Roma'nın oyuncusu Maxime Gonalons'u kiralamak için resmi temaslara başladığı bildirildi. İtalya medyasında yer alan habere göre Beşiktaş, Fransız ön liberoyu Roma Kulübü'nden satın alma opsiyonlu kiralama konusunda büyük aşama kaydetti.
30 yaşında ve 1.87 boyunda olan Gonalons 2 sezondur Roma'nın oyuncusu ve geçen sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçirdi. Gonalons Sevilla'da toplam 15 maça çıkarken 1 gol attı.


Beşiktaş, Sevilla, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:03 Kaynak: DHA
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