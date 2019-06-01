Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'tan Medipol Başakşehir'e teşekkür
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Beşiktaş'tan Medipol Başakşehir'e teşekkür

8 dakika önce

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı'nın transfer sürecinde kendilerine göstermiş oldukları nezaket sebebiyle Medipol Başakşehir'e teşekkür etti.

Beşiktaş'tan Medipol Başakşehir'e teşekkür, System.String[]
Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı'nın transfer sürecinde kendilerine göstermiş oldukları nezaket sebebiyle Medipol Başakşehir'e teşekkür etti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde "Dost Kulüp Medipol Başakşehir'e Teşekkürlerimizle" başlıklı yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Başta Sayın Başkan Göksel Gümüşdağ olmak üzere, Vodafone Park'ın inşaat aşamasında stadyumlarını futbol takımımıza tahsis ederek örnek bir tavır sergileyen, Türk futbolunun güzide camialarından Medipol Başakşehir'e, teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın transferi sürecinde göstermiş oldukları nezaketten dolayı teşekkür ederiz. Örnek dostluğumuzun bundan sonra da devam edeceğine yürekten inanıyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:04 Kaynak: AA
Beşiktaş Spor Kulübü, Abdullah Avcı, Başakşehir, Spor
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