Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'tan Milan'a transfer!
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Beşiktaş'tan Milan'a transfer!

1 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Sezon başında Beşiktaş'ın Arsenal'den kiraladığı Mohamed Elneny, Serie A takımlarından Milan'ın radarına girdi.

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Spor Arena Dış Haber | Sezon başında Beşiktaş'ın Arsenal'den kiraladığı Mohamed Elneny, Serie A takımlarından Milan'ın radarına girdi.


İtalya basınında çıkan haberlere göre Milan'ın yeni teknik direktörü Stefano Pioli, orta sahadaki problem nedeniyle yönetimden ilk olarak Elneny'nin transfer edilmesini istedi.


Elneny'nin de Beşiktaş'ta mutsuz olduğu ve Ocak ayında ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi.


BONSERVİSİYLE ALACAKLAR


Milan'ın Mısırlı orta sahayı bonservisiyle almak istediği ve bunun için 15 milyon euroyu kasasından çıkarmaya hazır olduğu belirtildi.

Beşiktaş, Arsenal, Milan, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:32 
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