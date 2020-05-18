Beşiktaş'tan Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş, hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.



Beşiktaş, hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:



"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in ameliyata alındığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mustafa Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." - İSTANBUL