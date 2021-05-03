Beşiktaş'tan N'Koudou açıklaması - Son Dakika

Beşiktaş'tan N'Koudou açıklaması

Hatayspor mücadelesinin 43. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan N'Koudou'nun MR'ı çekildi.

Hatayspor mücadelesinin 43. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan N'Koudou'nun MR'ı çekildi. Yıldız oyuncunun sol uyluk arka adalesinde gerilme tespit edildi. Süper Lig'in 39. haftasında Hatayspor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrılırken, karşılaşmanın 43. dakikasında Kevin N'Koudou sakatlanarak yerini Rıdvan Yılmaz'ı bırakmıştı. Fransız yıldızın çekilen MR'ında sol arka uyluk adalesinde gerilme tespit edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Beşiktaş Kulübü, şu ifadeleri kullandı: "Hatayspor ile oynanan maçta sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden N'Koudou'nun çekilen MR görüntülemesinde sol uyluk arka adalesinde gerilme bulguları saptanmıştır. Oyuncunun tedavisine başlanmıştır." - İSTANBUL

Son Dakika

Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti

Kuzenini öldürüp, yengesini yaralayan zanlı: İmalı bakıştıklarını fark ettim, ilişkileri vardı

Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü

Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu

5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek

Oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti

Londra'da para saçan Aleyna Tilki, 10 bin TL'lik oyuncak, 150 bin TL'lik de kıyafet aldı

Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tam kapanmanın olumlu etkilerini görmeye başladık