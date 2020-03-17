Beşiktaş'tan N'Koudou ve Boyd yalanlaması - Son Dakika
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Beşiktaş'tan N'Koudou ve Boyd yalanlaması

6 saat önce

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekildeBugün basında 'Beşiktaş'ta Georges N'Koudou ve Tyler Boyd idmana çıkmak istemedi' başlığıyla yayınlanan haber, tamamen gerçek dışıdır.

Beşiktaş'tan N'Koudou ve Boyd yalanlaması, System.String[]

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde


Bugün basında 'Beşiktaş'ta Georges N'Koudou ve Tyler Boyd idmana çıkmak istemedi' başlığıyla yayınlanan haber, tamamen gerçek dışıdır.


Georges N'Koudou ile Tyler Boyd'un teknik ekibimizden, takımımızın dün sabah gerçekleştirdiği idmana katılmama talebi olmamıştır ve söz konusu futbolcularımız çalışmada yer almıştır. Ayrıca, takımımızın sabah gerçekleştirdiği antrenmanın akşam yapıldığının iddia edilmesi de haberin masa başında kurgulandığının açık bir göstergesi olmuştur.


Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı ülkemizde ve kulübümüzde gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam ediyorken, böylesine hassas bir konuda yalan haber yapılmasını manidar buluyor, takdiri kamuoyuna bırakıyoruz.


Saygılarımızla


Beşiktaş, Sabah, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:29 
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