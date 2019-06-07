Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'tan Necip Uysal açıklaması
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Beşiktaş'tan Necip Uysal açıklaması

29 dakika önce

Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takım kaptanlarından Necip Uysal'ı takımda istemediği yönündeki haberleri yalanladı.

Beşiktaş'tan Necip Uysal açıklaması, System.String[]
Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takım kaptanlarından Necip Uysal'ı takımda istemediği yönündeki haberleri yalanladı.

Beşiktaş Kulübü, Şenol Güneş'in ardından anlaşma sağlanan Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Necip Uysal'ı takımda istemediği iddialarını yalanladı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Son günlerde yeni Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın takım kaptanlarımızdan Necip Uysal'ı takımda istemediği yönünde bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu algının gerçekle ilişkisi olmadığı gibi sözleşmesi biten oyuncular dışında takımdan ayrılacak oyuncular konusunda da henüz net bir karar verilmemiştir. Necip Uysal takımımızın kaptanlarındandır ve kadro planlamasına göre yeni sezon hazırlık kampında takımımızla birlikte olacaktır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:03 Kaynak: İHA
Beşiktaş Spor Kulübü, Abdullah Avcı, Necip Uysal, Spor
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