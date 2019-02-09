Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'tan Nouma'ya Başsağlığı Mesajı

Beşiktaş'tan Nouma'ya Başsağlığı Mesajı

25 dakika önce

Beşiktaş Kulübü, eski futbolcusu Pascal Nouma'nın babası Richard Nouma'nın yaşamını yitirmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Beşiktaş'tan Nouma'ya Başsağlığı Mesajı, System.String[]
Beşiktaş Kulübü, eski futbolcusu Pascal Nouma'nın babası Richard Nouma'nın yaşamını yitirmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz Pascal Nouma'nın babası Richard Nouma'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Pascal Nouma'ya, Nouma ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:43 Kaynak: AA

Beşiktaş Spor Kulübü, Pascal Nouma, Spor
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