Beşiktaş'tan Nouma'ya Başsağlığı Mesajı
25 dakika önce
Beşiktaş Kulübü, eski futbolcusu Pascal Nouma'nın babası Richard Nouma'nın yaşamını yitirmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Beşiktaş Kulübü
, eski futbolcusu Pascal Nouma
'nın babası Richard Nouma'nın yaşamını yitirmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz Pascal Nouma'nın babası Richard Nouma'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Pascal Nouma'ya, Nouma ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:43 Kaynak: AA
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