Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'tan Öğrenciler İçin Yardım Kampanyası

Beşiktaş'tan Öğrenciler İçin Yardım Kampanyası

21 dakika önce

Beşiktaş Kulübü yöneticileri ve siyah-beyazlı taraftarların, Karadeniz Bölgesi'ndeki öğrenciler için organize ettiği yardım tırı yola çıktı.

Beşiktaş'tan Öğrenciler İçin Yardım Kampanyası, System.String[]
Beşiktaş Kulübü yöneticileri ve siyah-beyazlı taraftarların, Karadeniz Bölgesi'ndeki öğrenciler için organize ettiği yardım tırı yola çıktı.

Vodafone Park'ta siyah-beyazlı kulübün hukuk işleri sorumlusu Şafak Mahmutyazıcıoğlu, teknik direktör Rıza Çalımbay, sanatçı Hakan Altun'un yanı sıra Beşiktaşlı taraftarlar okul malzemeleri, kıyafet ve tabletlerden oluşan malzemelerin tıra yüklemesine yardım etti.

Hopa, Fındıklı, Ardeşen ilçelerinde bulunan ihtiyaç sahibi 2 bin öğrenci için topladıkları yardımı daha geniş kitlelere ulaştırmak istediklerini söyleyen Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Doğuda birçok okula yardım ettik. Oradaki ihtiyaç sahibi öğrencilerin okuduğu okullara yardım yaptık. Sonra daha çok ilgi görmeye başladı. Şimdi de Karadeniz'e gidiyoruz. Hopa, Fındıklı, Ardeşen'deki 2 bin ihtiyaç sahibi öğrenciye eşofman, ayakkabı gibi ihtiyaçlarını, Beşiktaş temalı ürünlerle gönderiyoruz. Bir yandan da taraftar sayımızı arttırıyoruz. Hakan bey de Rıza hoca da bize bu süreçte destek oldu. Bu işi tüm Türkiye'ye yaymak için destek bekliyoruz. Cuma günü başkanımızla Beşiktaşlı bir kardeşimizin yaptırdığı okul açılışımız var. Daha sonra üç merkezdeki birer okulda çocuklara malzemeleri bizzat dağıtacağız. Orada da Beşiktaşlılardan bu ilgiyi bekliyoruz. Tek amacımız farkındalık oluşturmak ve daha çok kitleye bunu yayabilmek." diye konuştu.

Teknik direktör Rıza Çalımbay da bu yardımın daha da artması gerektiğini belirterek, "Böyle bir yardımı Beşiktaş'ın yapması, oralara kadar gitmesi çok güzel bir şey. Umarım daha da çoğalır. Beşiktaş'ı görüp diğer kulüpler de böyle şeyler yaparsa herkesi çok memnun ederler." ifadelerini kullandı.

Sanatçı Hakan Altun ise çocukları sevindirmenin çok güzel olduğunu aktararak, "En çok bir çocuğun mutluluğuna sevinirim. Bir çocuğu sevindirmek dünyadaki en büyük mutluluklardan biridir. Aileleriyle beraber binlerce kişi mutlu olacak." açıklamasını yaptı.

Öte yandan 1903 Karakartallar Derneği, 16 yıl önce hayatını kaybeden siyah-beyazlı taraftar Hakan Balkaner için anma töreni düzenledi. Törene başkan Fikret Orman da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:42 Kaynak: AA

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