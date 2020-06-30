Beşiktaş'tan Oğuz Yılmaz atağı! - Son Dakika

Beşiktaş'tan Oğuz Yılmaz atağı!

Beşiktaş, Denizlispor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki stoper Oğuz Yılmaz'ın peşine düştü.

Beşiktaş, Denizlispor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki stoper Oğuz Yılmaz'ın peşine düştü. Yönetim; Galatasaray ve Trabzonspor'un da radarında bulunan tecrübeli futbolcuya Beşiktaş forması giydirmek için düğmeye bastı.

FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı



Yüz yüze görüşülecek


Bu sezon Denizlispor formasıyla 24 karşılaşmada görev yapan Oğuz; Galatasaray ve Trabzonspor gibi kulüplerin de radarında bulunuyor. Denizlispor formasıyla olan kontratı sezon sonunda bitecek olan 1,85'lik savunmacı için kıyasıya bir rekabet yaşanması bekleniyor. Başarılı futbolcuyu rakiplerine kaptırmak istemeyen Siyah-Beyazlılar'ın, bundan dolayı erken davranıp oyuncu ve menaceriyle yüz yüze görüşerek sezon bitmeden transfere nokta koymayı planladığı ifade edildi


Oğuz Yılmaz, Denizlispor formasıyla bu sezon 24 mücadelede görev yaptı. (Fanatik)


Galatasaray, Denizlispor, Oğuz Yılmaz, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:35 

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Oğuz Yılmaz atağı! - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

16:39 FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu 15:43 Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı 14:41 Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş 14:24 Son Dakika: İşverenlerin süresi uzatılan kısa çalışma uygulaması için yeni başvuru yapması gerekmiyor 12:47 Çaykur Rizespor'dan, G.Saray'la anlaşan Oğulcan Çağlayan'a tepki: Cepheden kaçmıştır 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 12:24 Son Dakika: Erdoğan, Putin ve Ruhani yarın Suriye'yi görüşecek 11:01 Altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor 10:02 AB, yarından itibaren 14 ülkeye sınırlarını açıyor, listede Türkiye yok 09:52 Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı 09:47 CHP, internet medyası çalışanlarına basın kartı verilmesi için Meclis'e kanun teklifi sundu 09:24 Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor 09:18 Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı 00:33 3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı 19:57 BAE'den ABD'ye Türkiye karşıtı teklif! Libya yazışmalar ortaya çıktı
FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
16:39
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
16:07
Chelsea taraftarları bilet ücret iadelerini hayır kurumlarına bağışlayacak
15:49
Bakan Koca bu görüntüler üzerinden vicdanlara seslendi: Arkadaşınıza iyilik yapmıyorsunuz
15:44
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı
15:42
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
15:41
Irkçılık karşıtı hareketleriyle tanınan Colin Kaepernick'in hayatı Netflix dizisi oluyor
15:38
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
15:37
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
15:14
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
15:12
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 16:50:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'tan Oğuz Yılmaz atağı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]