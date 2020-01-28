Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup için Feyenoord'a olumsuz yanıt

Transferi gerçekleştirmek için İstanbul'a gelen Hollanda kulübünün yetkilileri, futbolcuya 6 ay için en fazla 300 bin Euro ödeyeceğini bildirdi.



Siyah beyazlıların, "Oğuzhan bizden yılda 2 milyon Euro ve maç başı 5 bin Euro alıyor" cevabını vermesi üzerine Feyenoordlular bu kez, "O zaman aradaki farkı siz ödeyin" teklifini yaptı. Beşiktaş yönetimi bu öneriyi kabul etmedi ve taraflar anlaşma sağlayamadan masadan kalktı.



FUTBOLA HOLLANDA'DA BAŞLAMIŞTI



Futbola Hollanda'nın AZ Alkmaar takımında başlayan Oğuzhan, 8 sezonluk Beşiktaş kariyerinde 268 maça çıkarken, 31 gol attı.



