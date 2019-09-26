Beşiktaş'tan olağanüstü kongre açıklaması

Beşiktaş Kulübü, bugün gerçekleşen yönetim kurulu toplantında olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı almıştır. Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 13 Ekim 2019 Pazar günü saat 10: 30'da BJK Akatlar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yapılacaktır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa, ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ekim 2019 Pazar günü aynı saat ve yerde yapılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL