Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'tan olağanüstü kongre açıklaması
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Beşiktaş'tan olağanüstü kongre açıklaması

25 dakika önce

Beşiktaş Kulübü, bugün gerçekleşen yönetim kurulu toplantında olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı.

Beşiktaş'tan olağanüstü kongre açıklaması, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, bugün gerçekleşen yönetim kurulu toplantında olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı almıştır. Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 13 Ekim 2019 Pazar günü saat 10: 30'da BJK Akatlar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yapılacaktır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa, ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ekim 2019 Pazar günü aynı saat ve yerde yapılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Beşiktaş Spor Kulübü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:15 Kaynak: İHA
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