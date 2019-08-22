Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'tan Orhan Ak açıklaması
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Beşiktaş'tan Orhan Ak açıklaması

23 dakika önce

Beşiktaş Kulübü, yardımcı antrenör Orhan Ak'ın istifasını duyurdu.

Beşiktaş'tan Orhan Ak açıklaması, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, yardımcı antrenör Orhan Ak'ın istifasını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Takımımızda yardımcı antrenör görevini sürdüren Orhan Ak bugün itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibiyle sezon başında göreve başlayan Orhan Ak, geçmiş yıllarda Beşiktaşlı bazı taraftarlarla yaşadığı gerginlikle gündeme gelmişti. Siyah-beyazlı taraftarların hazırlık dönemi ve sezonun ilk hafta maçında tepki gösterdiği Orhan Ak, bugün yaptığı yazılı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Beşiktaş Spor Kulübü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:40 Kaynak: AA
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