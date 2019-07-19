Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'tan Orkan Çınar açıklaması
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Beşiktaş'tan Orkan Çınar açıklaması

44 dakika önce

Beşiktaş Kulübü, Pendikspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlık geçiren Orkan Çınar ile ilgili bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan Orkan Çınar açıklaması, System.String[]
Beşiktaş Kulübü, Pendikspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlık geçiren Orkan Çınar ile ilgili bir açıklama yaptı. Orkan Çınar'ın sol bacak arka üst adale grubunda zorlanma tespit edildiği belirtilirken, oyuncunun tedavisine başlandığı duyuruldu.
Siyah beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde: "Futbol Takımımızın Pendikspor ile oynadığı hazırlık maçının ardından futbolcumuz Orkan Çınar'ın çekilen MR ve yapılan muayene sonucunda sol bacak arka üst adale grubunda (semitendinozus) grade 2 zorlanması tespit edilmiştir. Orkan Çınar'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."


Beşiktaş Spor Kulübü, Pendikspor, Çınar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 07:20 Kaynak: DHA
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