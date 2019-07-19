Beşiktaş'tan Orkan Çınar açıklaması
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Beşiktaş Kulübü, Pendikspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlık geçiren Orkan Çınar ile ilgili bir açıklama yaptı.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 07:20 Kaynak: DHA
Kulübü, Pendikspor
ile oynanan hazırlık maçında sakatlık geçiren Orkan Çınar
ile ilgili bir açıklama yaptı. Orkan Çınar'ın sol bacak arka üst adale grubunda zorlanma tespit edildiği belirtilirken, oyuncunun tedavisine başlandığı duyuruldu.
Siyah beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde: "Futbol
Takımımızın Pendikspor ile oynadığı hazırlık maçının ardından futbolcumuz Orkan Çınar'ın çekilen MR ve yapılan muayene sonucunda sol bacak arka üst adale grubunda (semitendinozus) grade 2 zorlanması tespit edilmiştir. Orkan Çınar'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
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