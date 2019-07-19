Beşiktaş'tan Orkan Çınar açıklaması
1 saat önce
Beşiktaşlı futbolcu Orkan Çınar'ın sol bacak arka üst adale grubunda 2. derece zorlanma tespit edildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 07:49 Kaynak: AA
Beşiktaşlı futbolcu Orkan Çınar
'ın sol bacak arka üst adale grubunda 2. derece zorlanma tespit edildiği bildirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Pendikspor
'la oynanan hazırlık maçında sakatlanan Orkan'ın MR'sinin çekildiği belirtilerek, "Orkan Çınar'ın yapılan muayenesi sonucunda sol bacak arka üst adale grubunda (semitendinozus) 2. derece zorlanma tespit edilmiştir. Orkan Çınar'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.
Murat Başoğlu ve Rana Altuntaş'ın aşk yaşadığı ortaya çıktı Ersun Yanal'dan Miha Zajc transferine veto! Bursaspor, Fenerbahçe maçına hacizden geri aldığı otobüsle gitti Trabzonspor, Gaston Matias Campi transferini KAP'a bildirdi