Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'tan Orkan Çınar açıklaması
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Beşiktaş'tan Orkan Çınar açıklaması

1 saat önce

Beşiktaşlı futbolcu Orkan Çınar'ın sol bacak arka üst adale grubunda 2. derece zorlanma tespit edildiği bildirildi.

Beşiktaş'tan Orkan Çınar açıklaması, System.String[]
Beşiktaşlı futbolcu Orkan Çınar'ın sol bacak arka üst adale grubunda 2. derece zorlanma tespit edildiği bildirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Pendikspor'la oynanan hazırlık maçında sakatlanan Orkan'ın MR'sinin çekildiği belirtilerek, "Orkan Çınar'ın yapılan muayenesi sonucunda sol bacak arka üst adale grubunda (semitendinozus) 2. derece zorlanma tespit edilmiştir. Orkan Çınar'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.
Pendikspor, Çınar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 07:49 Kaynak: AA
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