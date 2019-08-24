Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'tan Quaresma açıklaması
Son Dakika Spor Haber

Beşiktaş'tan Quaresma açıklaması

1 saat önce

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'nın bu sezon kadroda olmayacağını duyurdu.

Beşiktaş'tan Quaresma açıklaması, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'nın bu sezon kadroda olmayacağını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncularımızdan Ricardo Quaresma ile bugün yapılan toplantı sonucu kendisine yeni sezonda takım kadromuzda olmayacağı bilgisi verilmiştir. Oyuncuya 2019-2020 sezonu transfer dönemi bitimine kadar takım bulabilmesi için izin verilmiştir. Bu süreçte takım bulamaması durumunda da oyuncu sezonun geri kalanında takımdan ayrı bireysel çalışmaya devam edecektir."

Beşiktaş'ta 2 farklı dönemde toplam 8. sezonu geçiren 35 yaşındaki kanat oyuncusu, siyah-beyazlılarda 154 Süper Lig maçında 21 gole imza attı.

Beşiktaş Spor Kulübü, Ricardo Quaresma, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gary Medel'e İtalya'dan talip var!
Beşiktaş'tan Quaresma açıklaması Lampard'ın çalıştırdığı Chelsea ilk galibiyetini aldı Albayrak ile Falcao videosu sosyal medyayı salladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 18:41:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'tan Quaresma açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]