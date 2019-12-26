Beşiktaş'tan resmi Elneny açıklaması;

Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Muhammed Elneny için flaş bir açıklama geldi.



Milan iddiaları ile ilgili Mısır'da konuşan baba Elneny, "Elneny ile Milan arasındaki görüşmeler ciddi olarak ilerledi ama henüz sözleşme imzalanmadı. Oğlumu istediklerini yine belirttiler ancak henüz bir sözleşme imzalanmadı. Önümüzdeki saatler bu konuda belirleyici olabilir. Beşiktaş'ta iyi bir iş çıkardı ancak daha güçlü bir lige, Milan'a gitmek istiyor." ifadelerini kullandı.



Bu sözlerin ardından konu hakkında açıklama yapan Beşiktaş Sportif Direktörü Ali Naibi, "Sözleşmenin devre arasında feshi söz konusu değil. Arsenal ile 1 yıllık anlaşma yaptık. Babasının neden böyle bir açıklama yaptığını anlamadım. Elneny sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacak" dedi.



Bu sezon Beşiktaş forması ile 17 maça çıkan Elneny, 1 asist yaptı(NTV)



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