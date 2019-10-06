Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
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Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

38 dakika önce

Beşiktaş Kulübü, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan mücadelede sakatlanan futbolcular Kevin N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup'un tedavilerine başlandığını duyurdu.

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan mücadelede sakatlanan futbolcular Kevin N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup'un tedavilerine başlandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bu akşam oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının son bölümünde sakatlanan sporcularımız Richards Kevin N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup'un yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR tetkikleri sonucu N'Koudou'nun sağ üst arka (biceps) adalesinde grade 2, Oğuzhan'ın sol üst arka (biceps) adalesinde grade 1 zorlanma tespit edilmiş olup, tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Spor Kulübü, Aytemiz Alanyaspor, Oğuzhan Özyakup, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:42 Kaynak: AA
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