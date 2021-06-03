Beşiktaş'tan savunma hattını güçlendiriyor! Alanyasporlu savunmacı Caulker'a resmi teklif gitti

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Beşiktaş transferde uzağa gitmedi. Siyah-Beyazlılar, bir süredir ilgilendiği Steven Caulker'a resmi teklif yaptı. Akdeniz ekibiyle sözleşmesi biten İngiliz stoperin Beşiktaş forması giymeye çok yakın olduğu belirtildi. Haberi ilk olarak paylaşan beIN Sports, transferin olumlu yönde ilerlediğini kaydetti.

TAKIM ALANYA ALTYAPILI

Beşiktaş, geçen sezon savunma altyapısını Alanya'dan aldığı Welinton ve N'Sakala ile oluşturmuştu. Caulker'ın imzayı atması halinde bu sezon da defans bölgesine takviye Alanya'dan gelmiş olacak. Sergen Yalçın da Alanyaspor'la yakaladığı çıkışla Beşiktaş'a gelmişti.