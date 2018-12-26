Beşiktaş'tan Şenol Güneş Açıklaması
1 saat önce
Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifi yapılacağını açıkladı.
Beşiktaş
, teknik direktör Şenol Güneş
'e sözleşme yenileme teklifi yapılacağını açıkladı.
Beşiktaş'ta bugün yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Siyah-Beyazlı kulüpten toplantının ardından yapılan açıklamada teknik direktör Şenol Güneş'e yeni sözleşme teklif edeceğini belirtildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda, Yönetimimizin 2019 Mayıs ayında görev süresi bitecek olmasına rağmen, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verilmiştir. Şampiyonluk yolunda; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e taraftarlarımıza ve Camiamıza olan inancımız tamdır. Tüm Beşiktaşlıları takımımıza destek olmaya davet ediyoruz." - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:12 Kaynak: DHA
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