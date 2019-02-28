Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'tan Şenol Güneş Açıklaması

Beşiktaş'tan Şenol Güneş Açıklaması

58 dakika önce

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş'in 31 Mayıs 2019'a kadar görevinin başında olduğunu duyurdu.

Beşiktaş'tan Şenol Güneş Açıklaması, System.String[]
Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş'in 31 Mayıs 2019'a kadar görevinin başında olduğunu duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu ile A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü için 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık anlaşmaya varan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile ilgili siyah-beyazlı kulüp bir açıklama yayımladı.

Şenol Güneş'in 4 sezondur Beşiktaş'ın başında olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Teknik direktörümüz, 31 Mayıs 2019'a kadar görevinin başında olup ilk günkü motivasyon ve konsantrasyonuyla Beşiktaş'ımızın başarısı için çalışmaya devam edecektir. Bu anlaşmanın Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:46 Kaynak: AA

Beşiktaş Spor Kulübü, Beşiktaş, Şenol Güneş, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'tan Resmi Şenol Güneş Açıklaması: 31 Mayıs'a Kadar Takımın Başında Beşiktaş'ın Eski Oyuncusu Anderson Talisca Brezilya'da Kulüp Satın Aldı

Gerard Pique'nin Siyasi Açıklamaları İspanya'da Tartışmalara Neden Oldu Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Tamer Tuna'nın Sözleşmesinde Beşiktaş Maddesinin Olmadığını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 19:44:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'tan Şenol Güneş Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]