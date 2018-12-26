Beşiktaş'tan Şenol Güneş'e Yeni Sözleşme Teklifi
1 saat önce
Beşiktaş Kulübü, 2019 Mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan Teknik Direktör Şenol Güneş'e yeni sözleşme önerisi kararı aldıklarını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü
, 2019 Mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan Teknik Direktör Şenol Güneş
'e yeni sözleşme önerisi kararı aldıklarını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün yapılan yönetim kurulu toplantımızda, yönetimimizin 2019 Mayıs ayında görev süresi bitecek olmasına rağmen, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verilmiştir.
Şampiyonluk yolunda; teknik direktörümüz Şenol Güneş'e taraftarlarımıza ve camiamıza olan inancımız tamdır.
Tüm Beşiktaşlıları takımımıza destek olmaya davet ediyoruz." - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:21 Kaynak: İHA
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Beşiktaş, Şenol Güneş'in Sözleşmesini Yenileme Kararı Aldı