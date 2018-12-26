Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'tan Şenol Güneş'e Yeni Sözleşme Teklifi

Beşiktaş'tan Şenol Güneş'e Yeni Sözleşme Teklifi

1 saat önce

Beşiktaş Kulübü, 2019 Mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan Teknik Direktör Şenol Güneş'e yeni sözleşme önerisi kararı aldıklarını açıkladı.

Beşiktaş'tan Şenol Güneş'e Yeni Sözleşme Teklifi, System.String[]
Beşiktaş Kulübü, 2019 Mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan Teknik Direktör Şenol Güneş'e yeni sözleşme önerisi kararı aldıklarını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün yapılan yönetim kurulu toplantımızda, yönetimimizin 2019 Mayıs ayında görev süresi bitecek olmasına rağmen, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verilmiştir.

Şampiyonluk yolunda; teknik direktörümüz Şenol Güneş'e taraftarlarımıza ve camiamıza olan inancımız tamdır.

Tüm Beşiktaşlıları takımımıza destek olmaya davet ediyoruz." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:21 Kaynak: İHA

Beşiktaş Spor Kulübü, Şenol Güneş, Spor
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