Beşiktaş'tan Shaq açıklaması - Son Dakika
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Beşiktaş'tan Shaq açıklaması

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü, basketbol takımı oyuncularından Shaq McKissic'in Olympiakos ile anlaştığı haberleri üzerine açıklama yaptı.

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Beşiktaş Kulübü, basketbol takımı oyuncularından Shaq McKissic'in Olympiakos ile anlaştığı haberleri üzerine açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar, oyuncunun sözleşme imzalaması durumunda FIBA ve TBF nezdinde girişimde bulunacaklarını ifade etti.

Beşiktaş Kulübü, Olympiakos ile anlaşmaya vardığı iddiaları bulunan basketbolcu Shaq Mckissic ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Shaq McKissic halen kulübümüzün sözleşmeli oyuncusudur. Tarafımızca aramızda olan sözleşmenin gerekleri yerine getirilmiştir. Shaq McKissic'in başka bir kulüple sözleşme imzalaması durumunda, çift sözleşme imzalamasından dolayı ceza alması kaçınılmazdır. Bu durum karşısında kulübümüzün haklarını korumak için hem FIBA hem de TBF nezdinde hukuksal girişimlere başlayacağımızı kamuoyuna bildiririz."

(İHA)

Beşiktaş Spor Kulübü, Olympiakos, basketbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:25 Kaynak: İHA
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