Beşiktaş'tan Shaq McKissic açıklaması - Son Dakika
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Beşiktaş'tan Shaq McKissic açıklaması

6 saat önce

Beşiktaş, basketbol takımında forma giyen Shaq McKissic'i Olimpiakos'un kadrosuna katması üzerine oyuncunun sözleşmesinin devam ettiğini, başka bir kulüple sözleşme imzalaması durumunda çift sözleşme imzalamasından dolayı ceza almasının kaçınılmaz olduğunu açıkladı.

Beşiktaş'tan Shaq McKissic açıklaması, System.String[]

Beşiktaş, basketbol takımında forma giyen Shaq McKissic'i Olimpiakos'un kadrosuna katması üzerine oyuncunun sözleşmesinin devam ettiğini, başka bir kulüple sözleşme imzalaması durumunda çift sözleşme imzalamasından dolayı ceza almasının kaçınılmaz olduğunu açıkladı.

Yunanistan'ın Olimpiakos takımı, Beşiktaş Sompo Sigorta'dan Shaq McKissic'i kadrosuna kattığını açıkladı. Bu haberin ardından Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak ABD'li basketbolcunun sözleşmeli oyuncuları olduğunu vurguladı. Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Shaq McKissic halen kulübümüzün sözleşmeli oyuncusudur. Tarafımızca aramızda olan sözleşmenin gerekleri yerine getirilmiştir. Shaq McKissic'in başka bir kulüple sözleşme imzalaması durumunda, çift sözleşme imzalamasından dolayı ceza alması kaçınılmazdır. Bu durum karşısında kulübümüzün haklarını korumak için hem FIBA hem de TBF nezdinde hukuksal girişimlere başlayacağımızı kamuoyuna bildiririz."


Yunanistan, basketbol, Beşiktaş, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:24 Kaynak: DHA
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