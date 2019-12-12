Beşiktaş'tan sponsorluk anlaşması! 1.5 milyon TL... - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'tan sponsorluk anlaşması! 1.5 milyon TL... - Son Dakika Spor

Beşiktaş'tan sponsorluk anlaşması! 1.5 milyon TL...

6 saat önce

Beşiktaş yönetimi, göreve gelmesinin ardından mali kaynak arayışlarını sürdürüyor.

Beşiktaş'tan sponsorluk anlaşması! 1.5 milyon TL..., System.String[]

Beşiktaş yönetimi, göreve gelmesinin ardından mali kaynak arayışlarını sürdürüyor. Sponsorluk anlaşmalarıyla geliri artırmaya çalışan siyah beyazlı yönetim, yeni bir anlaşmaya imza attı.


Ortacizgi'nin haberine göre; Beşiktaş, TAB Gıda (Burger King) ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Burger King'in reklamları, Vodafone Park'ta yer alan dijital reklam panoları ve LED ekranlarda dönecek.


Sponsorluk anlaşmasının 5 yıllık olduğu öğrenilirken yıllık 1,5 milyon TL'ye anlaşma sağlandığı ifade edildi. Ayrıca Burger King'in Beşiktaş'a özel olarak bir menüyü satışa sunacağı belirtildi.


Burger King, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:51 
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