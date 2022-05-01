Beşiktaş'tan Taksim'e Çıkmak İsteyen Hkp'lilere Polis Müdahale Etti: 30'a Yakın Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

ÇAĞATAN AKYOL

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri, 1 Mayıs İşçi Bayramı için Taksim'e çıkmak isterken polis müdahalesiyle karşılaştı. Barbaros Bulvarı'nda yapılan müdahalede 30'a yakın kişi gözaltına alındı.

HKP üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bu sabah Beşiktaş'ta bir araya geldi. Dalbudak Sokak'ta buluşan grup, "Yaşasın 1 Mayıs" ve "Taksim yasaklanamaz" sloganları attı. Taksim'e gitmek isteyen grup Barbaros Bulvarı'na doğru koştu. Ancak grubun önü polis tarafından kesildi. Grubu ablukaya alan polis, burada HKP'lilere müdahale etti. Eylemciler, sırayla gözaltı aracına bindirildi.

HKP'liler, gözaltına alınan kişi sayısının 28 olduğunu belirtti.

POLİS GAZETECİLERİN GÖRÜNTÜ ALMASINI ENGELLEDİ

Gözaltıların yapıldığı sırada polis ekipleri, sık sık gazetecilere de müdahale etti. Görüntü alınmasını engellemeye çalışan ekipler, çember oluşturarak gazetecileri alandan uzaklaştırdı.

Öte yandan, Şairler Parkı'nda buluşan başka bir gruba da polisin müdahale ettiği ve burada da çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.