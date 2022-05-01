Beşiktaş'tan Taksim'e Çıkmak İsteyen Sendikalara Polis Müdahale Etti: Çok Sayıda Kişi Gözalıtna Alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'tan Taksim'e Çıkmak İsteyen Sendikalara Polis Müdahale Etti: Çok Sayıda Kişi Gözalıtna Alındı

01.05.2022 16:07

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD- Sen), Umut- Sen ve Bağımsız Maden İşçileri Sendikası üyeleri, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Beşiktaş’tan Taksim’e geçmek isterken polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

ÇAĞATAN AKYOL

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD- Sen), Umut- Sen ve Bağımsız Maden İşçileri Sendikası üyeleri, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Beşiktaş'tan Taksim'e geçmek isterken polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Maltepe Meydanı dışındaki yerlerde yasaklanmasına karşın birçok ilçede eylemler devam ediyor. Beşiktaş Çarşı girişinde bir araya gelen DGD- Sen, Umut- Sen ve Bağımsız Maden İş Sendikası üyeleri, "Daha fazla direniş, daha fazla zafer. Zincir böyle kırılacak. Yaşasın 1 Mayıs" yazılı pankart açarak Kartal Heykeli'nin bulunduğu tarafa "Taksim işçiye yasaklanamaz" sloganlarıyla ilerlemeye başladı.

Bu sırada çarşıyı bariyerlerle kapatan polis ekipleri, gruba müdahale etti. Arbede sırasında polisler, grubu abluka altına aldı. Umut- Sen Örgütlenme Koordinatörü Başkanı Başaran Aksu'nun da aralarında olduğu gruptakiler gözaltına alındı.

GAZETECİLERE DE MÜDAHALE EDİLDİ

Polis, gözaltılar sırasında gazetecilere de müdahale etti. Görüntü alınmasını engelleyen polislerle gazeteciler arasında sık sık tartışma yaşandı.

Beşiktaş'tan Taksim'e Çıkmak İsteyen Sendikalara Polis Müdahale Etti: Çok Sayıda Kişi Gözalıtna Alındı
Beşiktaş'tan Taksim'e Çıkmak İsteyen Sendikalara Polis Müdahale Etti: Çok Sayıda Kişi Gözalıtna Alındı
Beşiktaş'tan Taksim'e Çıkmak İsteyen Sendikalara Polis Müdahale Etti: Çok Sayıda Kişi Gözalıtna Alındı
Beşiktaş'tan Taksim'e Çıkmak İsteyen Sendikalara Polis Müdahale Etti: Çok Sayıda Kişi Gözalıtna Alındı
YORUMLAR
500
Beşiktaş kalesi büyük tehlike atlattı! Kayserispor akın akın geliyor Beşiktaş kalesi büyük tehlike atlattı! Kayserispor akın akın geliyor Maç sonrası yaşananlara ceza verilecek! Trabzonspor hükmen mağlup mu sayılacak? Maç sonrası yaşananlara ceza verilecek! Trabzonspor hükmen mağlup mu sayılacak?

Beşiktaş, Taksim, Maden, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'tan Taksim'e Çıkmak İsteyen Sendikalara Polis Müdahale Etti: Çok Sayıda Kişi Gözalıtna Alındı - Son Dakika


Son Dakika
15:50 Tesisat ustası, doğal gaz tamiri için gittiği evde öldürüldü
15:47 Polis teknenin Maltepe'ye yanaşmasına izin vermeyince CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat, yüzerek kıyıya ulaştı
15:43 Gülse Birsel, Cem Yılmaz ile üniversite mezuniyetinde çekilen fotoğrafını paylaştı!
15:40 Maç sonrası yaşananlara ceza verilecek! Trabzonspor hükmen mağlup mu sayılacak?
15:25 AK Partili Turan ve İskenderoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü yerine feribota bindi! Muhalefet: Bunun tek bir sebebi var
15:19 CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması: Büyük fayda sağlar
15:05 Trabzonspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı
14:43 Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, derin sırt dekolteli pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
13:48 Sette kaza geçirmişti! Furkan Andıç 3 saat süren bir operasyon geçirdi
13:44 Antalyaspor'dan Trabzonspor maçı sonrası sert açıklama: En hafif tabirle çağ dışı bir görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 16:21:45. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'tan Taksim'e Çıkmak İsteyen Sendikalara Polis Müdahale Etti: Çok Sayıda Kişi Gözalıtna Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement