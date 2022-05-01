Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyen eylemcilere müdahale - Son Dakika

Mecidiyeköy'de toplanarak izinsiz olarak Taksim'e yürümek isteyen gruba polis ekipleri müdahale etti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Mecidiyeköy'de toplanan bir grup Taksim'e yürümek istedi. Grubun önü polis tarafından kesildi. Polis göstericilere dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Taksim'e çıkmakta direnen göstericilere müdahale edildi. 22 göstericinin gözaltına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL