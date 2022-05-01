Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyen eylemcilere müdahale - Son Dakika
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Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyen eylemcilere müdahale

01.05.2022 10:33

Mecidiyeköy'de toplanarak izinsiz olarak Taksim'e yürümek isteyen gruba polis ekipleri müdahale etti.

Mecidiyeköy'de toplanarak izinsiz olarak Taksim'e yürümek isteyen gruba polis ekipleri müdahale etti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Mecidiyeköy'de toplanan bir grup Taksim'e yürümek istedi. Grubun önü polis tarafından kesildi. Polis göstericilere dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Taksim'e çıkmakta direnen göstericilere müdahale edildi. 22 göstericinin gözaltına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL

Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyen eylemcilere müdahale
Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyen eylemcilere müdahale
Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyen eylemcilere müdahale
Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyen eylemcilere müdahale
Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyen eylemcilere müdahale

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyen eylemcilere müdahale - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyen eylemcilere müdahale - Son Dakika
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