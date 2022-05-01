BEŞİKTAŞ'TAN TAKSİM'E YÜRÜMEYE ÇALIŞAN GRUBA POLİS MÜDAHALESİ: 24 GÖZALTI - Son Dakika
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BEŞİKTAŞ'TAN TAKSİM'E YÜRÜMEYE ÇALIŞAN GRUBA POLİS MÜDAHALESİ: 24 GÖZALTI

01.05.2022 14:41

BEŞİKTAŞ'ta toplanıp Taksim'e doğru yürümeye çalışan gruba polis müdahale etti.

BEŞİKTAŞ'ta toplanıp Taksim'e doğru yürümeye çalışan gruba polis müdahale etti. 13'ü kadın 24 kişi gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Beşiktaş Köyiçi Caddesi'nde toplanıp Taksim'e gitmek üzere yürümeye çalışan gruba polis müdahale etti. Grubun yürümesine izin vermeyen polis, 24 kişiyi gözaltına alıp, polis aracına aldı. Polisin, Beşiktaş'taki önlemleri sürüyor.

Görüntü dökümü

------------------------Gruba müdahale anları -Kelepçelenen bir göstericinin götürülüşü-Grubun gözaltına alınışı -Gözaltı araçları

-Genel ve detaylar


BEŞİKTAŞ'TAN TAKSİM'E YÜRÜMEYE ÇALIŞAN GRUBA POLİS MÜDAHALESİ: 24 GÖZALTI
BEŞİKTAŞ'TAN TAKSİM'E YÜRÜMEYE ÇALIŞAN GRUBA POLİS MÜDAHALESİ: 24 GÖZALTI
BEŞİKTAŞ'TAN TAKSİM'E YÜRÜMEYE ÇALIŞAN GRUBA POLİS MÜDAHALESİ: 24 GÖZALTI
BEŞİKTAŞ'TAN TAKSİM'E YÜRÜMEYE ÇALIŞAN GRUBA POLİS MÜDAHALESİ: 24 GÖZALTI
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Beşiktaş, Gözaltı, Taksim, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TAN TAKSİM'E YÜRÜMEYE ÇALIŞAN GRUBA POLİS MÜDAHALESİ: 24 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ'TAN TAKSİM'E YÜRÜMEYE ÇALIŞAN GRUBA POLİS MÜDAHALESİ: 24 GÖZALTI - Son Dakika
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