Beşiktaş'tan Talat Terim İçin Taziye Mesajı

Beşiktaş, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 94 yaşında hayatını kaybeden babası Talat Terim için taziye mesajı yayımladı.

Beşiktaş, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 94 yaşında hayatını kaybeden babası Talat Terim için taziye mesajı yayımladı.



Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Fatih Terim'e, Terim Ailesi'ne ve Galatasaray camiasına başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi. - İSTANBUL

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